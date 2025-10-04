FC Inter 1908
Inter-Cremonese, Sky conferma: Calhanoglu in panchina, c’è Barella in regia. E in attacco…

Sky Sport conferma la probabile panchina per il centrocampista turco
Gianni Pampinella
In vista della gara contro la Cremonese, Cristian Chivu deve ovviare all'indisponibilità di Marcus Thuram, infortunatosi in Champions League contro lo Slavia Praga. Al momento Bonny dovrebbe essere il suo sostituto, Esposito inizialmente in panchina.

Sky Sport conferma l'indiscrezione di FcInter1908.it, ovvero quella della probabile panchina per Calhanoglu, con Barella regista e l'inserimento di Frattesi mezzala.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

