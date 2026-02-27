"In attacco scalpita Bonny, pronto a insidiare gli altri due che hanno giocato le ultime dall’inizio. Intanto ieri sono emerse alcune dichiarazioni di Piero Ausilio al podcast “Colpi da maestro”, in cui ha riavvolto il nastro anche su quanto accaduto l’estate scorsa: «Ho stima di Fabregas, ma l’Inter non è mai stata vicina a lui. Chivu è sempre stato la prima scelta, lui lo sapeva». Chiaro l’obiettivo del club: «Io non credo a chi dice che gli vada bene il quarto posto. Da noi si inizia la stagione pensando di poter vincere tutto, è una questione di mentalità. Dopo la finale di Monaco si è sparato un po' troppo sull’Inter».