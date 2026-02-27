FC Inter 1908
Verso Inter-Genoa, Carlos Augusto per Bastoni. Ballottaggio in mezzo. Bonny scalpita

Le possibili scelte di formazione di Cristian Chivu in vista dell'impegno in campionato contro il Genoa
Gianni Pampinella
Archiviata la dolorosa eliminazione in Champions League per mano del Bodo, l'Inter ha rivolto la testa verso il vero obiettivo stagionale: lo scudetto. I nerazzurri sabato alle 20:45 ospiteranno il Genoa, l'obiettivo è centrare l'ottava vittoria consecutiva in campionato.

"Contro il Grifone in difesa Carlos Augusto prenderà il posto dello squalificato Bastoni, mentre in mezzo uno tra Mkhitaryan e Sucic completerà il terzetto con Barella e Zielinski", si legge sul Corriere dello Sport.

"In attacco scalpita Bonny, pronto a insidiare gli altri due che hanno giocato le ultime dall’inizio. Intanto ieri sono emerse alcune dichiarazioni di Piero Ausilio al podcast “Colpi da maestro”, in cui ha riavvolto il nastro anche su quanto accaduto l’estate scorsa: «Ho stima di Fabregas, ma l’Inter non è mai stata vicina a lui. Chivu è sempre stato la prima scelta, lui lo sapeva». Chiaro l’obiettivo del club: «Io non credo a chi dice che gli vada bene il quarto posto. Da noi si inizia la stagione pensando di poter vincere tutto, è una questione di mentalità. Dopo la finale di Monaco si è sparato un po' troppo sull’Inter». 

(Corriere dello Sport)

