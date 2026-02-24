A Milano è scattata l'operazione rimonta. L'Inter questa sera proverà a ribaltare il 3-1 di Bodo per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Bodo Glimt, le probabili formazioni: pochi dubbi per Chivu, in attacco gioca…
partite
Sky – Inter-Bodo Glimt, le probabili formazioni: pochi dubbi per Chivu, in attacco gioca…
A Milano è scattata l'operazione rimonta. L'Inter questa sera proverà a ribaltare il 3-1 di Bodo per strappare il pass per gli ottavi
Come riferisce Sky Sport, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha pochi dubbi sulla formazione che scenderà in campo a San Siro: davanti a Sommer, giocheranno Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre a centrocampo Mkhitaryan affiancherà Barella e Zielinski. Esposito-Thuram sarà la coppia d'attacco. Ecco la probabile formazione dell'Inter:
© RIPRODUZIONE RISERVATA