A Milano è scattata l'operazione rimonta. L'Inter questa sera proverà a ribaltare il 3-1 di Bodo per strappare il pass per gli ottavi
Marco Macca
A Milano è scattata l'operazione rimonta. L'Inter questa sera proverà a ribaltare il 3-1 di Bodo per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Come riferisce Sky Sport, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha pochi dubbi sulla formazione che scenderà in campo a San Siro: davanti a Sommer, giocheranno Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre a centrocampo Mkhitaryan affiancherà Barella e Zielinski. Esposito-Thuram sarà la coppia d'attacco. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

