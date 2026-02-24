FC Inter 1908
Sky – Inter-Bodo Glimt, c’è una novità di formazione dell’ultim’ora

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt ma è possibile che ci sia una novità di formazione dell'ultim'ora.
Manca pochissimo al calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt ma è possibile che ci sia una novità di formazione dell'ultim'ora rispetto alle indicazioni di giornata.

A confermarlo è Sky Sport che apre ad un possibile cambio in mezzo al campo per Cristian Chivu. Le quotazioni di Davide Frattesi, infatti, sono in netta crescita e l'ex Monza e Sassuolo potrebbe giocare dal 1'.

Qualora la notizia venisse confermata, Frattesi prenderebbe il posto di Mkhitaryan come mezz'ala, mentre il resto del reparto sarà composto da Zielinski e Barella, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce.

In difesa, confermato il trio Bisseck-Akanji e Bastoni mentre in attacco sarà Pio Esposito a formare la coppia offensiva con Thuram.

