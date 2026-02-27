La squadra nerazzurra deve riscattare la brutta eliminazione dalla Champions per mano del Bodo e deve tornare a fare il massimo in campionato per tenere a distanza le rivali

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 febbraio - 15:40

L'Interdeve ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions League. L'allenatore nerazzurro ha invitato tutti alla reazione ricordando proprio che la sua squadra è riuscita a superare momenti delicati. Chivu potrà contare su Dumfries e Calhanoglu: il primo ha già ripreso a giocare nella gara contro il Bodo. Il secondo, pure lui al rientro da un infortunio, va a caccia di minuti in vista del derby. Ancora ai box Lautaro Martinez.

Questa mattina la squadra nerazzurra si è allenata alla Pinetina in vista della gara contro il Genoa, ma ci sono anche in arrivo la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como di martedì 3 marzo e la partita contro il Milan che dovrebbe giocarsi domenica 8 marzo. Chivu cercherà di riscattare la sconfitta con il Bodo e la sua squadra tenterà di dare un segnale al campionato perché manca ancora tanto alla fine e bisogna tenere le rivali a giusta distanza.

Le scelte possibili — Bastoni sarà squalificato dopo il giallo rimediato nella gara di Lecce, era diffidato. In difesa dovrebbe quindi esserci al suo posto Carlos Augusto, a centrocampo aumentano le opzioni con il rientro di Calhanoglu ma è atteso Zielinski dal primo minuto. Più dubbi sulle mezzali con Barella e Mkhitaryan che se la giocano con Frattesi e Sucic. Gli esterni saranno Luis Henrique, in vantaggio su Darmian, e Dimarco. Là davanti sono in tre per due maglie ed è un dubbio che l'allenatore si porterà fino a domani sera.

(Fonte: SS24)