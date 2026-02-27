FC Inter 1908
Verso Inter-Genoa: dubbi in attacco per Chivu, crescono le quotazioni di Bonny

Le ultime di formazione sui nerazzurri: indisponibile Lautaro, in tre si giocano le due maglie da titolare
Fabio Alampi Redattore 

Vigilia di Inter-Genoa: i nerazzurri, dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, tornano a pensare al campionato, dove si ritrovano a gestire 10 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica.

Secondo Sky Sport, il dubbio principale di Chivu riguarda l'attacco: senza Lautaro, ancora indisponibile, sono in tre a giocarsi le due maglie da titolare. Crescono le quotazioni di Bonny, che comporrebbe un tandem tutto francese insieme a Thuram. In questo caso toccherebbe a Esposito partire dalla panchina, anche se il tecnico nerazzurro deciderà all'ultimo. A centrocampo spazio a Zielinski in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. A destra ballottaggio Luis Henrique-Darmian, mentre Carlos Augusto giocherà nel terzetto arretrato al posto dello squalificato Bastoni.

La probabile formazione

Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

