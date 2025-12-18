Conferme totali sull’anticipazione di FCIN1908.it: è pronto Josep Martinez tra i pali in casa Inter per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Ci sarà lui e non Sommer dunque per questa sfida. Ecco la probabile formazione nella testa di Chivu, svelata da Sky Sport.
Scalpitano su tutti De Vrij, Frattesi e Bonny - che hanno avuto meno spazio recentemente - ma per Sky non sono in pole al momento. In difesa i favoriti sono Bisseck, Akanji e Bastoni, con Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra visto che Carlos Augusto non è al 100%.
A centrocampo Barella, Zielinski e Mkhitaryan, con Sucic che insegue oltre a Frattesi appunto. In attacco in pole c'è la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.
