Conferme totali sull’anticipazione di FCIN1908.it : è pronto Josep Martinez tra i pali in casa Inter per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Ci sarà lui e non Sommer dunque per questa sfida. Ecco la probabile formazione nella testa di Chivu, svelata da Sky Sport.

Scalpitano su tutti De Vrij, Frattesi e Bonny - che hanno avuto meno spazio recentemente - ma per Sky non sono in pole al momento. In difesa i favoriti sono Bisseck, Akanji e Bastoni, con Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra visto che Carlos Augusto non è al 100%.