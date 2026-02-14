Manca sempre meno al calcio d'inizio di Inter-Juventus e arrivano conferme su un possibile cambio di formazione per Chivu nel reparto di centrocampo.
Sky – Inter-Juventus, cambio dell’ultim’ora a centrocampo? L’idea di Chivu
Da Sky Sport arrivano novità sulla probabile formazione che Cristian Chivu schiererà dall'inizio contro la Juventus
Chivu ha recuperato sia Calhanoglu sia Barella ma, al momento, la sensazione è che Calhanoglu possa partire dalla panchina con Zielinski in cabina di regia. Barella, invece, va verso una maglia da titolare. La sorpresa dell'ultim'ora è invece il sorpasso di Sucic nei confronti di Mkhitaryan.
Confermato, invece, il resto della squadra: Luis Henrique e Dimarco sulle fasce, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, Sommer in porta e Thuram e Lautaro davanti.
INTER: Sommer; Bisseck; Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram
