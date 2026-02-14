FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Juventus, cambio dell’ultim’ora a centrocampo? L’idea di Chivu

partite

Sky – Inter-Juventus, cambio dell’ultim’ora a centrocampo? L’idea di Chivu

Inter Chivu
Da Sky Sport arrivano novità sulla probabile formazione che Cristian Chivu schiererà dall'inizio contro la Juventus
Matteo Pifferi Redattore 

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Inter-Juventus e arrivano conferme su un possibile cambio di formazione per Chivu nel reparto di centrocampo.

Inter Chivu
Getty Images

Chivu ha recuperato sia Calhanoglu sia Barella ma, al momento, la sensazione è che Calhanoglu possa partire dalla panchina con Zielinski in cabina di regia. Barella, invece, va verso una maglia da titolare. La sorpresa dell'ultim'ora è invece il sorpasso di Sucic nei confronti di Mkhitaryan.

Confermato, invece, il resto della squadra: Luis Henrique e Dimarco sulle fasce, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, Sommer in porta e Thuram e Lautaro davanti.

Sky – Inter-Juventus, cambio dell’ultim’ora a centrocampo? L’idea di Chivu- immagine 3
Sky – Inter-Juventus, cambio dell’ultim’ora a centrocampo? L’idea di Chivu- immagine 4

INTER: Sommer; Bisseck; Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram

Leggi anche
Inter-Juventus, grande novità di formazione: Calhanoglu in panchina, giocherà…
Inter, Chivu tentato: dentro sia Calhanoglu che Barella? Saranno decisivi i colloqui di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA