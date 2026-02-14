Arrivano importanti novità dell'ultima ora in casa Inter a poche ore dalla partita contro la Juventus a San Siro.
Sky – Inter-Juventus, grande novità di formazione: Calhanoglu parte in panchina, giocherà…
Secondo ultime indiscrezioni di Sky Sport, infatti, Hakan Calhanoglu, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime sette partite e in dubbio fino all'ultimo, dovrebbe partire dalla panchina, per assaggiare magari il campo nell'ultima mezz'ora e nelle prossime partite con minutaggio crescente.
Al suo posto, secondo Sky, il favorito è Piotr Zielinski, in grande forma e vera garanzia in cabina di regia nelle ultime settimane.
Ai suoi lati dovrebbero agire Barella da una parte (ma condizionale ancora d'obbligo, visto che anche l'ex Cagliari è al rientro da un infortunio) e Sucic o Mkhitaryan, che stanno dando vita all'unico, vero ballottaggio rimasto prima della guida tecnica. Ecco la probabile formazione dell'Inter:
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro.
(Fonte: Sky Sport)
