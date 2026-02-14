"Aver ritrovato Barella e Calhanoglu non ha fatto allontanare i nuvoloni di dubbi nella testa di Chivu, ma la tentazione di lanciarli entrambi titolari contro la Juventus, di ritorno dai rispettivi infortuni e con quattro allenamenti più rifinitura sulle gambe, esiste. I colloqui di questa mattina con i due senatori saranno decisivi. Entrambi subito in campo oppure uno solo dei due? Tutto è possibile. Nel secondo scenario sarebbe favorito l’azzurro, ma si tratta davvero di un nodo che si scioglierà quasi all’ultima curva. «Si allenano da martedì e non hanno avuto problemi. Sono a disposizione». Stop. Nessun ulteriore indizio. E non è questione di pretattica", spiega La Gazzetta dello Sport.