L'Inter affronterà questa sera la Juve nel derby d'Italia. Chivu ragiona sulla formazione da schierare, tenendo presente anche il playoff Champions col Bodo Glimt.
Inter, Chivu tentato: dentro sia Calhanoglu che Barella? Saranno decisivi i colloqui di oggi
"Aver ritrovato Barella e Calhanoglu non ha fatto allontanare i nuvoloni di dubbi nella testa di Chivu, ma la tentazione di lanciarli entrambi titolari contro la Juventus, di ritorno dai rispettivi infortuni e con quattro allenamenti più rifinitura sulle gambe, esiste. I colloqui di questa mattina con i due senatori saranno decisivi. Entrambi subito in campo oppure uno solo dei due? Tutto è possibile. Nel secondo scenario sarebbe favorito l’azzurro, ma si tratta davvero di un nodo che si scioglierà quasi all’ultima curva. «Si allenano da martedì e non hanno avuto problemi. Sono a disposizione». Stop. Nessun ulteriore indizio. E non è questione di pretattica", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Piuttosto lo sfondo di questi ragionamenti di Chivu si tinge di giallo-Bodo e in sottofondo si percepiscono le inconfondibili note dell’inno della Champions: l’andata del playoff decisivo per gli ottavi, è distante appena quattro giorni dal big match con la Juve. E Chivu ha questa situazione da risolvere prima di giocarsi il suo secondo derby d’Italia da allenatore, lui che da giocatore interista non ha mai gioito in campo contro la Signora. Chi invece si è tolto qualche soddisfazione contro la Juve è Zielinski, la certezza del centrocampo con o senza il duo Barella-Calha. Che giochi al centro come sostituto (di lusso) del turco oppure sul centrosinistra con lui e il 23 come può accadere stasera, insieme a Dimarco e Luis Henrique sulle fasce a completare il quintetto. Il polacco con la maglia del Napoli aveva spiazzato Ronaldo e compagni nel gennaio del 2020 (finì 2-1 per gli azzurri) e poi, in maglia Inter, nell’ottobre 2024 con una doppietta nella giostra finita 4-4 a San Siro. In sostanza, sì, Piotr sa come si fa", aggiunge Gazzetta.
