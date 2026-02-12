Non è escluso che sabato contro la Juventus Nicolò Barella possa essere titolare nell'Inter di Cristian Chivu. Lo scrive il Corriere dello Sport, che specifica:
Inter-Juventus, Chivu ha le idee chiare: occhio alla grande sorpresa Barella
"L’undici che affronterà i bianconeri è sostanzialmente fatto. C’è incertezza solo a centrocampo, visto che Barella, a differenza di Calhanoglu, ha buone possibilità di riprendersi subito una maglia da titolare. E’ rimasto fermo solo un paio di settimane, a differenza del mese di stop del turco, quindi il lavoro di questi giorni dovrebbe essere sufficiente per riempire di benzina il suo serbatoio. Poi, nel caso, verrà sostituito a gara in corso".
"Per Calha, invece, si procederà con un rientro più cauto: da un lato, come d’abitudine, Chivu non vuole correre rischi, dall’altro, Zielinski sta dando abbondanti garanzie come regista".
(Fonte: Corriere dello Sport)
