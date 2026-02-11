Contro la formazione bianconera in avanti sono attesi il francese e l'argentino. I due centrocampisti sono tornati ad allenarsi: non è certa la presenza dal primo minuto di entrambi

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 12:26)

SonoLautaro Martinez(14 gol in stagione) e Thuram (7 reti) i titolari della gara contro la Juventus. Anche se Esposito (3 reti) e Bonny (5 gol) si sono sempre fatti trovare pronti e qualcuno aveva messo in dubbio la presenza dal primo minuto del francese nella partita contro i bianconeri, sarà la ThuLaa scendere in campo dal primo minuto. A Skysport sottolineano che non ci sono molto dubbi sull'attacco che sfiderà la formazione di Spalletti.

Il dubbio è in mezzo al campo. Da capire se uno tra Calhanoglu e Barella, che da ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo il superamento dei loro rispettivi infortuni, sarà in campo dal primo minuto a San Siro nella sfida di sabato 14 (20.45).

L'italiano ha più chance di ritagliarsi uno spazio dal primo minuto: è rimasto ai box meno tempo rispetto al turco. Luis Henrique e Dimarco occuperanno le fasce. In difesa sono favoriti Bisseck, Akanji e Bastoni.

(Fonte: SS24)