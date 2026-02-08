FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Sassuolo-Inter, si va verso la conferma di Thuram. Lui con Lautaro e in mezzo…

partite

Sky – Sassuolo-Inter, si va verso la conferma di Thuram. Lui con Lautaro e in mezzo…

Sky – Sassuolo-Inter, si va verso la conferma di Thuram. Lui con Lautaro e in mezzo… - immagine 1
Le ultime indiscrezioni sulla formazione che alle 18 affronterà la squadra di Grosso parlano del francese impiegato da titolare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A poche ore dal fischio d'inizio della gara tra Sassuolo e Inter, sulle probabili formazioni arrivano conferme da Skysport che parla di un 4-3-3 per Grosso con il tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Sky – Sassuolo-Inter, si va verso la conferma di Thuram. Lui con Lautaro e in mezzo…- immagine 2
Getty Images

Questa, probabilmente, la formazione neroverde:

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso. 

Per quanto riguarda la squadra di Chivu ci sono conferme sui nove giocatori che torneranno in campo dove aver riposato con il Torino nella gara giocata in settimana a Monza in Coppa Italia. E c'è la sola conferma di Thuram che giocherà a fianco di Lautaro e Mkhitaryan. Anche oggi, come nella gara di Coppa - quando hanno giocato da titolari - sono stati aggregati in prima squadra Kamate e Cocchi.

Sky – Sassuolo-Inter, si va verso la conferma di Thuram. Lui con Lautaro e in mezzo…- immagine 3

Questa quindi la formazione con cui probabilmente Chivu affronterà il Sassuolo:

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu

 

Leggi anche
Sky – Controrivoluzione Inter, contro il Sassuolo tornano in nove. Ballottaggio in attacco
Sassuolo-Inter, la probabile formazione: difesa titolare, le scelte per centrocampo e attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA