A poche ore dal fischio d'inizio della gara tra Sassuolo e Inter, sulle probabili formazioni arrivano conferme da Skysport che parla di un 4-3-3 per Grosso con il tridente composto da Berardi , Pinamonti e Laurienté .

Per quanto riguarda la squadra di Chivu ci sono conferme sui nove giocatori che torneranno in campo dove aver riposato con il Torino nella gara giocata in settimana a Monza in Coppa Italia. E c'è la sola conferma di Thuram che giocherà a fianco di Lautaro e Mkhitaryan. Anche oggi, come nella gara di Coppa - quando hanno giocato da titolari - sono stati aggregati in prima squadra Kamate e Cocchi.