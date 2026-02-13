Vigilia di Inter-Juventus. Secondo le ultime fornite da Sky Sport, Cristian Chivu dovrebbe ritrovare fin dal 1' Barella e Calhanoglu, entrambi assenti da tempo per infortunio. Con loro, a completare il terzetto di centrocampo, ci sarà Zielinski. Davanti a Sommer ci sarà la linea composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. Nessun dubbio in attacco: si parte con Thuram e Lautaro.