Vigilia di Inter-Juventus. Secondo le ultime fornite da Sky Sport, Cristian Chivu dovrebbe ritrovare fin dal 1' Barella e Calhanoglu, entrambi assenti da tempo per infortunio. Con loro, a completare il terzetto di centrocampo, ci sarà Zielinski. Davanti a Sommer ci sarà la linea composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. Nessun dubbio in attacco: si parte con Thuram e Lautaro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Inter-Juventus, le probabili formazioni: in avanti la ThuLa, grande novità a centrocampo
partite
Inter-Juventus, le probabili formazioni: in avanti la ThuLa, grande novità a centrocampo
I nerazzurri punteranno sulla coppia d'attacco composta dal francese e dal capitano, Chivu pensa a qualche novità in mezzo
La probabile formazione:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA