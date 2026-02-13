FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: crescono le quotazioni di Barella, in avanti…

partite

Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: crescono le quotazioni di Barella, in avanti…

Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: crescono le quotazioni di Barella, in avanti… - immagine 1
Ad Appiano Gentile è vigilia di derby d'Italia. Domani sera, infatti, a San Siro l'Inter di Cristian Chivu affronterà la Juventus
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ad Appiano Gentile è vigilia di derby d'Italia. Domani sera, infatti, a San Siro l'Inter di Cristian Chivu affronterà la Juventus, in una partita che potrebbe rappresenta un importante crocevia sul cammino scudetto.

Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: crescono le quotazioni di Barella, in avanti…- immagine 2
Getty Images

L'allenatore nerazzurro non ha molti dubbi di formazione. L'unico, probabilmente, riguarda il centrocampo, dove Barella e Calhanoglu, tornati ad allenarsi in gruppo a inizio settimana, provano a strappare una maglia da titolare. Molto più avanti è Barella, le cui quotazioni, secondo quanto riferisce Sky Sport, sono in crescita.

Sky – Inter-Juventus, le probabili formazioni: crescono le quotazioni di Barella, in avanti…- immagine 3
Getty Images

Per il resto, formazione praticamente fatta: in attacco è favorita la Thu-La, con Pio Esposito e Bonny pronti a subentrare. Questa, al momento, dovrebbe essere la formazione dell'Inter:

(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Juventus, verso l’Inter: Spalletti recupera McKennie e Conceicao, la probabile formazione
Inter-Juventus, Chivu ha le idee chiare: occhio alla grande sorpresa Barella

© RIPRODUZIONE RISERVATA