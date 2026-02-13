Ad Appiano Gentile è vigilia di derby d'Italia. Domani sera, infatti, a San Siro l'Inter di Cristian Chivu affronterà la Juventus, in una partita che potrebbe rappresenta un importante crocevia sul cammino scudetto.
L'allenatore nerazzurro non ha molti dubbi di formazione. L'unico, probabilmente, riguarda il centrocampo, dove Barella e Calhanoglu, tornati ad allenarsi in gruppo a inizio settimana, provano a strappare una maglia da titolare. Molto più avanti è Barella, le cui quotazioni, secondo quanto riferisce Sky Sport, sono in crescita.
Per il resto, formazione praticamente fatta: in attacco è favorita la Thu-La, con Pio Esposito e Bonny pronti a subentrare. Questa, al momento, dovrebbe essere la formazione dell'Inter:
(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
(Fonte: Sky Sport)
