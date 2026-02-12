"Ieri, allo Juventus Training Center, non si è allenato con il resto della squadra Weston McKennie. Dopo la partita contro la Lazio, era uscito dallo Stadium zoppicando, il motivo è un fastidioso taglio alla caviglia. Sulle sue condizioni non ci sono particolari preoccupazioni e oggi tornerà regolarmente in gruppo. Notizie positive anche sul fronte Conceiçao. Il portoghese, dopo un provino effettuato all’intervallo di Juve-Lazio aveva avvertito un lieve fastidio al ginocchio. La decisione dello staff tecnico è stata quella di tenerlo in panchina a scopo precauzionale e ieri si è regolarmente allenato con i compagni. Abile e arruolabile (...)".