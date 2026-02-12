Luciano Spalletti potrà contare anche su McKennie e Conceicao per la partita contro l'Inter sabato sera. Come riferisce Tuttosport, l'allenatore della Juventus ha le idee piuttosto chiare sulla formazione per il derby d'Italia:
partite
Juventus, verso l’Inter: Spalletti recupera McKennie e Conceicao, la probabile formazione
"Ieri, allo Juventus Training Center, non si è allenato con il resto della squadra Weston McKennie. Dopo la partita contro la Lazio, era uscito dallo Stadium zoppicando, il motivo è un fastidioso taglio alla caviglia. Sulle sue condizioni non ci sono particolari preoccupazioni e oggi tornerà regolarmente in gruppo. Notizie positive anche sul fronte Conceiçao. Il portoghese, dopo un provino effettuato all’intervallo di Juve-Lazio aveva avvertito un lieve fastidio al ginocchio. La decisione dello staff tecnico è stata quella di tenerlo in panchina a scopo precauzionale e ieri si è regolarmente allenato con i compagni. Abile e arruolabile (...)".
"A difendere i pali ci sarà Michele Di Gregorio. Di fronte a lui si ritrova la coppia formata da Bremer e Kelly. A destra il sempre presente Kalulu aggiungerà altro minutaggio dopo aver sfondato quota 3000 in stagione; a sinistra Cambiaso. A centrocampo capitan Locatelli; al suo fianco il solito Thuram che sfiderà il fratello. Sulla trequarti si candidano Conceicao a destra e McKennie al centro a completare la linea con Yildiz a sinistra. Davanti non sembra esserci nemmeno più un ballottaggio, con David decisamente avanti a Openda".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA