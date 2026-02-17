Arrivano le prime indiscrezioni sulle probabili scelte di Cristian Chivu per il match contro il Bodo Glimt, valido per l'andata dei playoff di Champions League. Il tecnico ex Parma sta pensando ad alcune rotazioni, anche per gestire le forze tenuto conto del calendario molto intasato.
Bodo-Inter, le probabili formazioni: riposa Zielinski, sorprese in difesa. E davanti…
In porta, secondo Sky Sport, c'è ancora Sommer, mentre in difesa si potrebbe rivedere Acerbi. Bastoni è confermato come braccetto di sinistra mentre a destra c'è un ballottaggio a tre con Akanji, Bisseck o Darmian, che potrebbe anche trovare spazio.
Sulle fasce, invece, spazio a Carlos Augusto a sinistra, che farà riposare Dimarco, mentre a destra è confermato Luis Henrique. Il regista dovrebbe essere Barella, con Mkhitaryan e Sucic mezzali. Se così fosse, a sedersi in panchina sarebbe Zielinski, mentre Frattesi e Calhanoglu non sono partiti per la Norvegia e quindi non saranno a disposizione.
E in attacco? Al momento - secondo Sky Sport - la coppia favorita è quella composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito, entrambi in vantaggio sulla coppia francese Thuram-Bonny.
