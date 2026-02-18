L'Inter scenderà in campo questa sera alle 21 in casa del Bodo Glimt. Chivu deve ancora sciogliere qualche dubbio sulla formazione, in particolare su chi comporrà la coppia d'attacco in Norvegia.
Inter, chi tra Lautaro e Thuram? Nodo sarà sciolto stamattina. Possibile sorpresa a destra
"Il testa a testa è forte e riguarda il pezzo pregiato della rosa dell’Inter. Chivu deciderà solo all’ultimo chi far giocare tra Thuram e Lautaro, con quest’ultimo favorito per un posto accanto a Pio Esposito. Potrebbe essere la Pi-La la mossa dell’allenatore nerazzurro per disinnescare la trappola del gelo. Il nodo sarà sciolto nella mattinata di oggi. Lauti e Pio hanno giocato insieme 909’ dal Mondiale a oggi in tutte le competizioni. In Champions sono partiti dall’inizio contro Union Saint Gilloise (un gol a testa) e Kairat Almaty (rete di Lautaro). Hanno dimostrato feeling in diverse occasioni, soprattutto in Serie A (4 assist di Pio per Lautaro tra campionato e coppe). Diversi ballottaggi, poi. Sommer tra i pali, e qui si va sul sicuro, poi in difesa spazio a Bastoni, Akanji e uno tra De Vrij e Bisseck. Se il tedesco dovesse giocare dal 1‘, Manuel andrebbe a fare il centrale. Altrimenti scalerebbe come braccetto", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"Luis Henrique si gioca il posto con Andy Diouf, in rete col Dortmund e bramoso di far vedere a Chivu di poter fare anche l’esterno. Il brasiliano è favorito, ma l’ex Lens può avere una chance. Fin qui ha segnato 3 gol in 16 gare, di cui solo 3 da titolare. Luis, però, ha giocato dal 1’ undici delle ultime 13 gare in A. In Champions è stato titolare nelle ultime tre. In mezzo Barella, Mkhitaryan e uno tra Sucic e Zielinski", aggiunge Gazzetta.
