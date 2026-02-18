"Il testa a testa è forte e riguarda il pezzo pregiato della rosa dell’Inter. Chivu deciderà solo all’ultimo chi far giocare tra Thuram e Lautaro, con quest’ultimo favorito per un posto accanto a Pio Esposito. Potrebbe essere la Pi-La la mossa dell’allenatore nerazzurro per disinnescare la trappola del gelo. Il nodo sarà sciolto nella mattinata di oggi. Lauti e Pio hanno giocato insieme 909’ dal Mondiale a oggi in tutte le competizioni. In Champions sono partiti dall’inizio contro Union Saint Gilloise (un gol a testa) e Kairat Almaty (rete di Lautaro). Hanno dimostrato feeling in diverse occasioni, soprattutto in Serie A (4 assist di Pio per Lautaro tra campionato e coppe). Diversi ballottaggi, poi. Sommer tra i pali, e qui si va sul sicuro, poi in difesa spazio a Bastoni, Akanji e uno tra De Vrij e Bisseck. Se il tedesco dovesse giocare dal 1‘, Manuel andrebbe a fare il centrale. Altrimenti scalerebbe come braccetto", si legge su La Gazzetta dello Sport.