Contro i biancocelesti il tecnico nerazzurro farà diversi cambi rispetto alla gara di Champions League contro il Kairat
Archiviata la vittoria contro il Kairat in Champions League, l'Inter è attesa dalla gara di campionato contro la Lazio. Rispetto alla formazione scesa in campo contro i kazaki, ci saranno diversi cambi. Probabile che dal 1' parta Francesco Acerbi dopo tre gare in panchina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'insidia per il numero 15 non è soltanto rappresentata da Stefan De Vrij, ma anche da Bisseck. In difesa, certi di un posto sono Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.

"Si rivedrà in mezzo Hakan Calhanoglu, con Barella che torna nel suo ruolo di interno destro e Sucic di nuovo titolare alla sinistra del turco. Da verificare ancora il minutaggio che l’allenatore nerazzurro potrà concedere a Marcus Thuram. Probabile che al fianco di Lautaro Martinez dall’inizio ci sia Bonny, connazionale del numero 9, pronto a subentrare a gara in corso. Chivu non parlerà in conferenza stampa. Al termine dell'allenamento, non ci sarà ritiro: la squadra si ritroverà direttamente domattina".

