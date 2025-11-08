Archiviata la vittoria contro il Kairat in Champions League, l'Inter è attesa dalla gara di campionato contro la Lazio. Rispetto alla formazione scesa in campo contro i kazaki, ci saranno diversi cambi. Probabile che dal 1' parta Francesco Acerbi dopo tre gare in panchina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'insidia per il numero 15 non è soltanto rappresentata da Stefan De Vrij, ma anche da Bisseck. In difesa, certi di un posto sono Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.
Verso Inter-Lazio, Bonny in pole per giocare con Lautaro. Tutti i cambi di Chivu
Contro i biancocelesti il tecnico nerazzurro farà diversi cambi rispetto alla gara di Champions League contro il Kairat
"Si rivedrà in mezzo Hakan Calhanoglu, con Barella che torna nel suo ruolo di interno destro e Sucic di nuovo titolare alla sinistra del turco. Da verificare ancora il minutaggio che l’allenatore nerazzurro potrà concedere a Marcus Thuram. Probabile che al fianco di Lautaro Martinez dall’inizio ci sia Bonny, connazionale del numero 9, pronto a subentrare a gara in corso. Chivu non parlerà in conferenza stampa. Al termine dell'allenamento, non ci sarà ritiro: la squadra si ritroverà direttamente domattina".
(Corriere dello Sport)
