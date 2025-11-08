Archiviata la vittoria contro il Kairat in Champions League, l'Inter è attesa dalla gara di campionato contro la Lazio. Rispetto alla formazione scesa in campo contro i kazaki, ci saranno diversi cambi. Probabile che dal 1' parta Francesco Acerbi dopo tre gare in panchina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'insidia per il numero 15 non è soltanto rappresentata da Stefan De Vrij, ma anche da Bisseck. In difesa, certi di un posto sono Manuel Akanji e Alessandro Bastoni.