L'Inter stasera sarà in campo questa sera contro il Kairat in Champions League. Ecco le scelte di Chivu per la formazione di stasera

L'Inter stasera sarà in campo questa sera contro il Kairat in Champions League. Ecco le scelte di Chivu per la formazione di stasera

Come riportato da Sky Sport, "Ci sarà l'ultima riunione tecnica del pomeriggio. In attacco Lautaro-Esposito, sarà l'occasione per Frattesi dal 1' con Calhanoglu a riposo e Barella play. A completare il reparto di centrocampo dovrebbe essere Zielinski".