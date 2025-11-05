L'Inter stasera sarà in campo questa sera contro il Kairat in Champions League. Ecco le scelte di Chivu per la formazione di stasera
Come riportato da Sky Sport, "Ci sarà l'ultima riunione tecnica del pomeriggio. In attacco Lautaro-Esposito, sarà l'occasione per Frattesi dal 1' con Calhanoglu a riposo e Barella play. A completare il reparto di centrocampo dovrebbe essere Zielinski".
"In difesa riposano Bastoni e Bisseck, tornano Dumfries e Dimarco sulle fasce laterali. Ci potrebbe essere anche l'occasione di vedere Diouf, qualora le condizioni della partita lo consentissero il francese potrebbe giocare uno spezzone di gara".
