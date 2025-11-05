partite
FCIN1908 / Inter-Kairat, ecco la formazione scelta da Cristian Chivu
Cristian Chivu ha deciso la formazione anti-Kairat per stasera (ecco dove vedere la partita in tv e streaming). Scelte fatte per l'allenatore dell'Inter, si attende solo l'ufficialità dell'undici che andrà in campo per la gara di Champions League in programma alle ore 21 a San Siro.
Spazio a De Vrij al centro della difesa, ai suoi lati Bisseck e Carlos Augusto. Riecco Dumfries sulla fascia destra, con Dimarco dalla parte opposta; a centrocampo Barella da regista al posto di Calhanoglu, con Frattesi e Zielinski come mezzali. In attacco c'è ancora Lautaro Martinez in coppia con Pio Esposito questa volta.
La formazione: Sommer; Bisseck, DeVrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Lautaro.
