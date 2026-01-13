L'Inter oggi ha riposato e domani mattina la squadra si ritroverà alla Pinetina prima della sfida contro il Lecce. Atteso il rientro in squadra di Acerbi in difesa con Akanji e Bastoni ai suoi lati. Ancora Luis Henrique sulla destra mentre in mezzo data l'assenza di Calhanoglu da regista giocherà Zielinski (è in vantaggio su Barella). Con lui in mezzo al campo ci saranno Sucic e Mkhitaryan con Carlos Augusto che darà respiro a Dimarco sulla sinistra. In avanti è atteso Bonny che potrebbe giocare in coppia con Thuram o insieme ad Esposito.