L'Inter oggi ha riposato e domani mattina la squadra si ritroverà alla Pinetina prima della sfida contro il Lecce. Atteso il rientro in squadra di Acerbi in difesa con Akanji e Bastoni ai suoi lati. Ancora Luis Henrique sulla destra mentre in mezzo data l'assenza di Calhanoglu da regista giocherà Zielinski (è in vantaggio su Barella). Con lui in mezzo al campo ci saranno Sucic e Mkhitaryan con Carlos Augusto che darà respiro a Dimarco sulla sinistra. In avanti è atteso Bonny che potrebbe giocare in coppia con Thuram o insieme ad Esposito.
Sky – Inter-Lecce, attese diverse novità in formazione. Per Calhanoglu si alterneranno…
Il turco si è fatto male nella gara con il Napoli, un problema al soleo che lo farà rimanere fuori per almeno tre settimane. "Un giocatore fondamentale ma Chivu ha delle alternative adattate in quel ruolo. Quando la società ha deciso di privarsi di Asllani - ha spiegato Paventi - sapeva che c'erano giocatori che potevano adattarsi al ruolo: Barella, Zielinski, all'occorrenza anche Sucic. Quindi saranno i primi due ad alternarsi al suo posto in attesa che il giocatore rientri a inizio febbraio".
Questa secondo Skysport la formazione probabile dell'Inter nel recupero della gara, che era stata rinviata per la Supercoppa Italiana, contro il Lecce:
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram (Esposito).
