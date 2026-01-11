Il pareggio del Milan a Firenze carica ancor più di significato il big match di San Siro di questa sera tra Inter e Napoli. Vincendo, infatti, i nerazzurri avrebbero la possibilità di allungare in testa alla classifica e dare un segnale importante a tutto il campionato.

Chivu schiera la miglior formazione: in difesa resiste una piccola speranza per Acerbi, ma nettamente favorito al centro del reparto è Akanji, con Bisseck e Bastoni ai lati. A centrocampo, con Barella e Calhanoglu, ci sarà Zielinski. Ecco la probabile formazione dell'Inter: