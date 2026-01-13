Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane?

Nel recupero della 16^ giornata di Serie A, l'Inter sfiderà il Lecce. Cristian Chivu deve fare i conti con un calendario che non dà tregua, infatti subito dopo la gara contro la squadra di Di Francesco, sabato alle 15 i nerazzurri scenderanno nuovamente in campo a Udine. Per questo il tecnico nerazzurro è pronto a mettere mano alla formazione e a operare diversi cambi. Primo cambio in difesa dove, secondo Sky Sport, dovrebbe rifiatare Akanji , al suo posto Acerbi con Bisseck e Bastoni davanti a Sommer.

A destra il tecnico non ha alternative e Luis Henrique è pronto a giocare l'undicesima gara consecutiva da titolare. A sinistra dovrebbe invece riposare Dimarco, si scalda Carlos Augusto. A centrocampo Sucic e Mkhitaryan mezzali, mentre Zielinski prenderà il posto dell'infortunato Calhanoglu. In attacco la tentazione è far riposare i due titolari, Thuram e Lautaro, lanciando dal 1' la coppia Bonny-Esposito.