FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane?

partite

Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane?

Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane? - immagine 1
Nel recupero della 16^ giornata di Serie A, l'Inter sfiderà il Lecce: le possibili scelte di formazione del tecnico
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane?- immagine 2
Getty

Nel recupero della 16^ giornata di Serie A, l'Inter sfiderà il Lecce. Cristian Chivu deve fare i conti con un calendario che non dà tregua, infatti subito dopo la gara contro la squadra di Di Francesco, sabato alle 15 i nerazzurri scenderanno nuovamente in campo a Udine. Per questo il tecnico nerazzurro è pronto a mettere mano alla formazione e a operare diversi cambi. Primo cambio in difesa dove, secondo Sky Sport, dovrebbe rifiatare Akanji, al suo posto Acerbi con Bisseck e Bastoni davanti a Sommer.

Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane?- immagine 3
Getty Images

A destra il tecnico non ha alternative e Luis Henrique è pronto a giocare l'undicesima gara consecutiva da titolare. A sinistra dovrebbe invece riposare Dimarco, si scalda Carlos Augusto. A centrocampo Sucic e Mkhitaryan mezzali, mentre Zielinski prenderà il posto dell'infortunato Calhanoglu. In attacco la tentazione è far riposare i due titolari, Thuram e Lautaro, lanciando dal 1' la coppia Bonny-Esposito.

INTER: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; P. Esposito, Bonny

Leggi anche
Sky – Inter-Napoli, le formazioni: Chivu, la decisione su Acerbi. Conte, fuori Lang
Inter-Napoli, probabile: torna Bastoni dal 1′. L’idea di Chivu: starà al tecnico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA