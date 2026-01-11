Le possibili scelte del tecnico nerazzurro in vista dell'attesissimo big match Inter-Napoli

Gianni Pampinella Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 12:46)

Contro il Napoli Cristian Chivu dovrà fare a meno ancora di Matteo Darmian. Infatti, il rientro del difensore è slittato, ci vorrà ancora qualche giorno per rivederlo quantomeno in panchina. Chi è recuperato è invece Davide Frattesi, sarà Chivu a decidere sulla sua convocazione.

"Come già noto, per il big match di questa sera contro il Napoli il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione Josep Martinez in qualità di vice Sommer e così saranno Taho e Calligaris a comporre il terzetto dei portieri, con quest'ultimo che infatti non ha preso parte ieri alla sfida dell’Under 23 vinta contro l’Aurora Pro Patria. Da capire invece se il portiere spagnolo sarà poi in grado di rimettersi dal fastidio alla caviglia (emerso nel riscaldamento dell'ultimo match) in vista del recupero contro il Lecce", si legge sul Corriere dello Sport.

"Stasera in difesa, rispetto al successo di Parma, rientrerà tra i titolari Bastoni e completerà il terzetto difensivo con Bisseck e Akanji mentre Acerbi sembra destinato ad accomodarsi nuovamente in panchina. Oltre a Darmian e Josep Martinez, gli altri assenti saranno i lungodegenti Di Gennaro, Dumfries e Palacios. Chivu schiererà ovviamente la miglior formazione possibile, per poi decidere contro il Lecce (mercoledì sera) se optare per qualche rotazione visto che poi già sabato prossimo Lautaro e compagni saranno di scena a Udine".

