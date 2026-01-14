Inter-Lecce, ampio turnover per Chivu ma occhio alla possibile mossa a sorpresa

Oggi l'Inter affronterà il Lecce a San Siro nel recupero della 16° giornata con l'obiettivo di tornare alla vittoria

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 11:02)

Oggi l'Inter affronterà il Lecce a San Siro nel recupero della 16° giornata con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Napoli. I nerazzurri hanno 4 punti di vantaggio sugli azzurri - impegnati anche loro oggi nel recupero contro il Parma - e 3 sul Milan, di scena domani a Como.

"Se è vero che la differenza di questa Inter rispetto all’anno scorso è un attacco più attrezzato, questa è la fase della stagione nella quale anche Esposito e Bonny devono accelerare. Contro il Lecce stasera riposa Lautaro, arrivato poco brillante al confronto con il Napoli: la coppia dovrebbe quindi essere Bonny-Thuram, come in Supercoppa, alla prima assoluta dall’inizio per i due francesi, non così entusiasmante", spiega il Corriere della Sera. Esposito e Lautaro possono poi subentrare nel secondo tempo e hanno dimostrato di essere una coppia valida - assist di Pio per Lautaro sia col Pisa sia con l'Atalanta - anche nei secondi tempi.

"La novità di stasera — e anche questa va letta in prospettiva — dovrebbe essere il turno di sosta, dopo dieci partite di fila, per Luis Henrique sulla fascia destra. Al suo posto Diouf, come in Coppa Italia contro il Venezia, quando il brasiliano fu dirottato a sinistra: per il francese sarebbe il debutto da titolare in campionato ed è chiaro che sarà un osservato speciale visto che comprare un vice Dumfries a gennaio è complicato. Ma lo è anche puntare tutto su Henrique fino al rientro dell’olandese. Dato che ogni mossa, ne comporta un’altra, Akanji potrebbe tornare a fare il centrale di destra per dare più protezione a Diouf e alla mezzala, che potrebbe essere Sucic, se Barella sarà scelto in regia", aggiunge il quotidiano.

Occhio anche a centrocampo perché non ci sarà l'infortunato Calhanoglu ma il turnover potrebbe riguardare anche Zielinski, con Mkhitaryan che invece è l'unico certo di una maglia da titolare. "In tutto questo (oltre a capire che spazio può avere Frattesi, oggetto misterioso della stagione) la sfida per Chivu è quella di mantenere compattezza, efficacia e far crescere chi ha giocato meno, dando respiro ai più stanchi. Dopo tante partite con Akanji centrale, si potrebbe rivedere Acerbi, incalzato però da De Vrij", chiosa il CorSera.