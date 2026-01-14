"D’altra parte l’Inter ha bisogno di cambiare marcia nelle prossime cinque partite di campionato (le altre tre sono contro Pisa, Cremonese e Sassuolo) ma dovrà nel frattempo affrontare le ultime due partite del girone di Champions (Arsenal e Borussia Dortmund le avversarie) e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino. Tanti impegni, tante emozioni. Mai come in questo periodo, le rotazioni sono fondamentali per restare in corsa sul triplo fronte", aggiunge Gazzetta.