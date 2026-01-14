FC Inter 1908
Inter, Chivu cambia: scelto il regista, sorpresa a destra. E in attacco ballottaggio aperto

Inter Lecce
Dopo il pareggio con il Napoli, i nerazzurri devono riprendere la corsa. Nella formazione che sceglierà Chivu ci saranno parecchi sorprese
Andrea Della Sala 

L'Inter scenderà in campo questa sera nel recupero di campionato contro il Lecce. Dopo il pareggio con il Napoli, i nerazzurri devono riprendere la corsa. Nella formazione che sceglierà Chivu ci saranno parecchi sorprese.

SCELTE INTER

"Contro il Lecce, che arriva a San Siro senza gli squalificati Gaspar, Ramadani e Banda, Chivu dovrebbe piazzare Zielinski in mezzo a Barella, non in forma smagliante, e Mkhitaryan, sembrato viceversa in grande ripresa. Ma tra stasera e la trasferta di sabato a Udine ricorrerà anche e a Sucic o al precario Frattesi, che serviranno come alternative di lusso. A nessuno viene negata una possibilità.

Inter Chivu
"D’altra parte l’Inter ha bisogno di cambiare marcia nelle prossime cinque partite di campionato (le altre tre sono contro Pisa, Cremonese e Sassuolo) ma dovrà nel frattempo affrontare le ultime due partite del girone di Champions (Arsenal e Borussia Dortmund le avversarie) e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino. Tanti impegni, tante emozioni. Mai come in questo periodo, le rotazioni sono fondamentali per restare in corsa sul triplo fronte", aggiunge Gazzetta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter, Chivu cambia: scelto il regista, sorpresa a destra. E in attacco ballottaggio aperto- immagine 3

Qualche dubbio in difesa per Chivu: dovrebbe riposare Ajanji, ma potrebbe anche rimanere fuori Bisseck. A destra si va verso la sorpresa Diouf, dopo le tante gare giocate da Luis Henrique. Dubbi anche in attacco con Thuram e Lautaro che si giocano una maglia.

