Sky – Inter, la probabile anti-Liverpool: ThuLa, novità in mediana e se manca Akanji…

L'Inter domani scende in campo in Champions League a San Siro alle ore 21, di fronte c'è il Liverpool: ecco la probabile formazione
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Inter domani scende in campo in Champions League a San Siro alle ore 21: di fronte c'è il Liverpool. Ecco le ultimissime sulla formazione titolare nerazzurra secondo Sky Sport.

In difesa tutto dipende da Manuel Akanji, che verrà valutato domani mattina: non dovesse recuperare, pronto il terzetto composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni.

A centrocampo può tornare dal 1' Mkhitaryan: la novità è questa, favorito lui accanto a Calhanoglu e Barella. A sinistra intoccabile Dimarco, a destra per Sky c'è Luis Henrique favorito su Carlos Augusto e Diouf. Nessun dubbio in attacco: tocca alla coppia Thuram-Lautaro Martinez.

