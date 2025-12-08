In difesa tutto dipende da Manuel Akanji , che verrà valutato domani mattina: non dovesse recuperare, pronto il terzetto composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni.

A centrocampo può tornare dal 1' Mkhitaryan: la novità è questa, favorito lui accanto a Calhanoglu e Barella. A sinistra intoccabile Dimarco, a destra per Sky c'è Luis Henrique favorito su Carlos Augusto e Diouf. Nessun dubbio in attacco: tocca alla coppia Thuram-Lautaro Martinez.