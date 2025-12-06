FC Inter 1908
Sky – Inter, la probabile formazione: non c’è Carlos Augusto, chi giocherà a destra

Chivu ha sciolto anche l'ultimo dubbio: ecco chi scenderà in campo dal primo minuto contro il Como di Fabregas
Fabio Alampi 

Manca poco più di un'ora al calcio di inizio di Inter-Como. Cristan Chivu ha sciolto anche l'ultimo dubbio di formazione: quello dell'esterno destro. Un ballottaggio che vedeva coinvolti tre calciatori per una sola maglia: Carlos Augusto, Diouf e Luis Henrique.

Secondo Sky Sport, a spuntarla è stato il brasiliano ex Marsiglia, l'unico tra i tre ad essere destro naturale. Seconda gara consecutiva dal 1' per lui dopo il match di Coppa Italia contro il Venezia, ed esordio assoluto da titolare in campionato a San Siro: un'altra occasione per spazzare via i dubbi sul suo conto e per poter dimostrare il suo valore.

Una scelta per certi versi sorprendente, dal momento che il favorito della vigilia sembrava essere Carlos Augusto, schierato in quella posizione contro il Milan e contro l'Atletico Madrid, seguito da Diouf, particolarmente convincente nello spezzone di partita giocato a Pisa e, soprattutto, mercoledì contro il Venezia.

