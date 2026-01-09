Sky – Inter-Napoli, un dubbio per Chivu e quattro ‘ritorni’: la probabile

L'allenatore prepara la sfida alla squadra che nella gara di andata ha vinto e aveva sollevato tanti dubbi attorno alla squadra nerazzurra. Da lì nove vittorie su dieci partite in Serie A

Dopo la vittoria di Parma l'Inter lavora per preparare la sfida contro il Napoli. Sembrerebbero davvero pochi in chiave del big match contro la squadra di Conte i dubbi di formazione per Chivu. Secondo quanto riportato da Skysport, dato che avevano riposato nella sfida contro la squadra di Cuesta, dovrebbero rientrare a centrocampo Barella e Zielinski.

In difesa dovrebbe rientrare invece Bastoni. Il dubbio per la retroguardia è tra Acerbi e Bisseck, i due si giocano una maglia. Thuram tornererà dal primo minuto accanto a Lautaro. Il francese era entrato nel secondo tempo della sfida contro i ducali e aveva segnato la rete del due a zero all'ultimo minuto dopo che era stato annullato un gol a Bonny per un suo fallo di mano.