Questa sera l'Inter va di scena a Parma. Cristian Chivu affronterà quindi la squadra che lo ha fatto esordire da allenatore in Serie A: alla fine della scorsa stagione aveva guidato i gialloblù per le ultime tredici partite.

Era pronto a rinnovare il suo contratto con la squadra ducale, ma poi ha bussato l'Inter alla sua porta. Una chiamata alle armi per il tecnico che ha avuto un passato da calciatore all'Inter e poi da allenatore delle giovanili.