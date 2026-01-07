Questa sera l'Interva di scena a Parma. Cristian Chivu affronterà quindi la squadra che lo ha fatto esordire da allenatore in Serie A: alla fine della scorsa stagione aveva guidato i gialloblù per le ultime tredici partite.
Sky – Parma-Inter, tre dubbi sulla formazione di Chivu. In avanti riposa Thuram?
Era pronto a rinnovare il suo contratto con la squadra ducale, ma poi ha bussato l'Inter alla sua porta. Una chiamata alle armi per il tecnico che ha avuto un passato da calciatore all'Inter e poi da allenatore delle giovanili.
Contro la formazione di Cuesta, che potrebbe confermare Oristanio alle spalle di Pellegino, l'allenatore nerazzurro - secondo quanto riporta Skysport - avrebbe un dubbio tra Carlos Augusto e Bastoni con il brasiliano che in difesa potrebbe dare fiato al giocatore italiano anche in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera. Dubbio in mezzo tra Calhanoglu e Zielinski.
Tornano titolari Mkhitaryan ed Acerbi. In attacco Espositosembra il favorito per un posto accanto aLautaro Martinezcon Thuram che partirebbe dalla panchina insieme al ritrovato Bonny.
Con il resto della squadra non sono partiti Darmian, Diouf e Frattesi per un leggero affaticamento muscolare.
(Fonte: SS24)
