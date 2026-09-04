Cresce l'attesa per Inter-Napoli, uno dei big-match della terza giornata di campionato. I nerazzurri sono reduci da due vittorie di fila nelle prime due contro Monza e Cagliari mentre la squadra di Allegri ha perso in casa contro il Como dopo la vittoria all'esordio contro il Genoa.

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Ci sono ancora dei dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. In casa Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe esserci una doppia sorpresa in difesa: scalpita Pavard in difesa, in ballottaggio ma in vantaggio con Bisseck, mentre al centro potrebbe scattare l'ora di Stones dall'inizio, con Akanji che in questo caso si siederebbe in panchina. Il braccetto di sinistra è Bastoni, con Josep Martinez in porta.

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A centrocampo, poi, saranno riconfermati Calhanoglu e Barella mentre il terzo dovrebbe essere Zielinski, con Jones che spera in una maglia da titolare ma l'ex Liverpool dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, invece, pochi dubbi: assieme a Lautaro Martinez ci sarà Pio Esposito, titolare già col Monza e a Cagliari. Ancora in panchina Thuram, che sta ritrovando la condizione ma non è ancora al 100%.

Il Napoli dovrebbe rispondere con il 4-3-3. In porta spazio a Meret, mentre in difesa Allegri dovrebbe affidarsi a Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, con Beukema recuperato e Badiashile alla sua prima convocazione. In mezzo al campo pesa l’assenza di McTominay: accanto ad Anguissa e Lobotka resta aperto il ballottaggio tra Vergara e De Bruyne, con il primo al momento leggermente avanti. Davanti, invece, Politano e Hojlund dovrebbero partire dal primo minuto, mentre a sinistra Alisson Santos sembra favorito su Lang.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez Allenatore: Cristian Chivu.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos Allenatore: Massimiliano Allegri.