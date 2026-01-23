Il tecnico cambierà sicuramente qualcosa nella formazione, in primis in attacco. Conferma per il centrocampista, ma cambia il reparto

Andrea Della Sala Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 10:32)

L'Inter sa che la sfida contro il Pisa è molto importante. Con il Napoli impegnato contro la Juve e il Milan in casa della Roma, il turno può sorridere ai nerazzurri. Ma occhio a sottovalutare la gara, Chivu è stato chiaro su questo aspetto.

Il tecnico cambierà sicuramente qualcosa nella formazione, in primis in attacco dove sembra convinto di voler schierare Esposito titolare assieme a Lautaro Martinez. Con Thuram inizialmente in panchina. "Contro il Pisa, è probabile che Chivu scelga di far rifiatare qualche titolarissimo. Tra i pali si rivedrà ancora - come quasi sempre - Sommer, ma un paio di novità potrebbero vedersi proprio davanti allo svizzero: insieme ad Akanji (in ballottaggio con De Vrij) dovrebbe rientrare Bisseck, mentre sul centrosinistra non è da escludere un turno di riposo per Bastoni con l’inserimento di Carlos Augusto. Se così fosse, conferma per Dimarco a tutta fascia, ma attenzione: anche l’ex Parma potrebbe rifiatare, motivo per cui rientrerebbe fra i titolari Bastoni con Carlos in posizione più avanzata", precisa La Gazzetta dello Sport.

"Conferma in vista per Sucic dopo il super gol contro l’Arsenal e una maglia certa per Mkhitaryan, mentre il ballottaggio al centro vede protagonisti Zielinski e Barella. Giocherà solo uno dei due, mentre a destra dovrebbe essere nuovamente proposto Luis Henrique. Dalla panchina, invece, Thuram e Bonny", chiude il quotidiano.