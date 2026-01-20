Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro ha cambiato idea e deciso di lanciare al centro della difesa Francesco Acerbi, contrariamente alle previsioni della vigilia, che vedevano favorito Yann Bisseck. Sarà dunque l'ex Lazio ad agire al centro del reparto davanti a Sommer, con Akanji spostato sul centro-destra.