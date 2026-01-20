FC Inter 1908
Sky – Inter-Arsenal, clamorosa sorpresa di formazione dell’ultimo minuto: la mossa di Chivu

C'è una grande sorpresa di formazione dell'ultimo minuto nell'Inter che questa sera a San Siro affronterà l'Arsenal
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

C'è una grande sorpresa di formazione dell'ultimo minuto nell'Inter che questa sera a San Siro affronterà l'Arsenal nella settima giornata della fase campionato della Champions League.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro ha cambiato idea e deciso di lanciare al centro della difesa Francesco Acerbi, contrariamente alle previsioni della vigilia, che vedevano favorito Yann Bisseck. Sarà dunque l'ex Lazio ad agire al centro del reparto davanti a Sommer, con Akanji spostato sul centro-destra.

Per il resto, la formazione è quella delle previsioni delle ultime ore. Ecco, dunque, le scelte di Chivu:

(3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

