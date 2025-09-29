Archiviata la vittoria di Cagliari, l'Inter domani scenderà già in campo. I nerazzurri sono attesi dalla gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbero esserci novità in ogni reparto per quanto riguarda l'undici che scenderà in campo. "Tra i pali dovrebbe esserci Yann Sommer, dopo le due gare concesse a Josep Martinez. In difesa si rivedrà Acerbi al posto di De Vrij, così come sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco si riprenderanno la titolarità".

"A centrocampo Sucic e Frattesi scalpitano per una maglia: l’ex Roma finora non ha mai giocato dal primo minuto. Come lui, anche Ange-Yoan Bonny, subentrato a Cagliari nel finale a Lautaro: il francese ha smaltito il problema alla caviglia di settimana scorsa e spera di spuntarla nel ballottaggio con Pio Esposito per determinare l’uomo che potrebbe far rifiatare uno tra il capitano e Marcus Thuram".