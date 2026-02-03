Dopo aver raggiunto la decima vittoria nelle ultime undici partite di campionato, l'Inter di Cristian Chivu è già alla vigilia di un altro appuntamento.
Domani sera, sul neutro di Monza (causa indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi), infatti, i nerazzurri si giocheranno l'accesso alla semifinale di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico ha tutta la rosa a disposizione, tranne i noti infortuni Barella, Calhanoglu e Dumfries, nessuno dei quali sarà a disposizione contro i granata. In vista di domani sera, Cristian Chivu farà del turnover, per permettere ad alcuni dei titolarissimi, visti i tanti impegni, di tirare il fiato.
Un avvicendamento certo, sia domani che (forse) contro il Sassuolo nella prossima in campionato, è previsto in porta, dove Sommer dovrebbe lasciare spazio a Josep Martinez.
