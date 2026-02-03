Domani sera, sul neutro di Monza (causa indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi), infatti, i nerazzurri si giocheranno l'accesso alla semifinale di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico ha tutta la rosa a disposizione, tranne i noti infortuni Barella, Calhanoglu e Dumfries, nessuno dei quali sarà a disposizione contro i granata. In vista di domani sera, Cristian Chivu farà del turnover, per permettere ad alcuni dei titolarissimi, visti i tanti impegni, di tirare il fiato.