Archiviata la quarta vittoria consecutiva in campionato, per l'Inter è arrivato il momento di concentrarsi sulla Coppa Italia. Domani sera a Monza, i nerazzurri affronteranno il Torino nei quarti di finale. Ovvio aspettarsi tanti cambi da Chivu che potrà contare su quasi tutta la rosa, a eccezione di Dumfries, Calhanoglu e Barella.

Torna a disposizione Carlos Augusto che ieri ha svolto la seduta in gruppo, il brasiliano ha recuperato dall’affaticamento e molto probabilmente partirà dall’inizio contro i granata. "In porta, fiducia per Josep Martinez. Lo spagnolo, che tra l’altro potrebbe pure essere confermato per la trasferta di Reggio Emilia, difenderà i pali nerazzurri dopo aver fatto – e bene – contro il Bologna a Riad in Supercoppa e col Venezia nel turno precedente della coppa nazionale", sottolinea Tuttosport.