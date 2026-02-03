Archiviata la quarta vittoria consecutiva in campionato, per l'Inter è arrivato il momento di concentrarsi sulla Coppa Italia. Domani sera a Monza, i nerazzurri affronteranno il Torino nei quarti di finale. Ovvio aspettarsi tanti cambi da Chivu che potrà contare su quasi tutta la rosa, a eccezione di Dumfries, Calhanoglu e Barella.
partite
Inter-Torino, Chivu rivoluziona la formazione: torna Augusto. In porta Martinez. Occhio a…
Torna a disposizione Carlos Augusto che ieri ha svolto la seduta in gruppo, il brasiliano ha recuperato dall’affaticamento e molto probabilmente partirà dall’inizio contro i granata. "In porta, fiducia per Josep Martinez. Lo spagnolo, che tra l’altro potrebbe pure essere confermato per la trasferta di Reggio Emilia, difenderà i pali nerazzurri dopo aver fatto – e bene – contro il Bologna a Riad in Supercoppa e col Venezia nel turno precedente della coppa nazionale", sottolinea Tuttosport.
"Davanti a lui De Vrij e Acerbi scalpitano. Entrambi i difensori potrebbero partire dal 1’ con Bisseck o Akanji a completare il reparto difensivo. Darmian acquisirà minutaggio, mentre Diouf dovrebbe partire titolare, o a destra - con Chivu che potrebbe anche riproporre il francese in fascia, spostando Luis Henrique sull’altra corsia qualora il brasiliano non dovesse riposare - o da mezzala. Probabile conferma per Frattesi, Zielinski è candidato per tirare il fiato, mentre Mkhitaryan è pronto per la titolarità in linea mediana con Sucic (attenzione però al giovane Bovo). Davanti la logica porta a Bonny-Thuram, ma non è da scartare a priori l’ipotesi Pio Esposito dal 1’".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA