L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro l’Udinese con una novità importante in mezzo al campo. Hakan Calhanoglu, assente alla prima giornata per squalifica, è pronto a tornare dal primo minuto secondo quanto riporta Sky Sport: per il regista turco si tratterebbe del debutto stagionale in nerazzurro.
Nella giornata di antivigilia, Cristian Chivu ha iniziato a delineare le scelte di formazione. Se il rientro di Calhanoglu appare ormai certo, resta vivo un ballottaggio a centrocampo. Petar Sucic sembra infatti in leggero vantaggio rispetto a Henrikh Mkhitaryan. Nessun dubbio invece su Nicolò Barella, confermato come titolare e punto fermo della mediana interista.
