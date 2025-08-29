FC Inter 1908
partite

Sky – Inter-Udinese, probabile formazione: un ballottaggio e Calhanoglu dal 1′

L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro l’Udinese con una novità importante in mezzo al campo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro l’Udinese con una novità importante in mezzo al campo. Hakan Calhanoglu, assente alla prima giornata per squalifica, è pronto a tornare dal primo minuto secondo quanto riporta Sky Sport: per il regista turco si tratterebbe del debutto stagionale in nerazzurro.

Nella giornata di antivigilia, Cristian Chivu ha iniziato a delineare le scelte di formazione. Se il rientro di Calhanoglu appare ormai certo, resta vivo un ballottaggio a centrocampo. Petar Sucic sembra infatti in leggero vantaggio rispetto a Henrikh Mkhitaryan. Nessun dubbio invece su Nicolò Barella, confermato come titolare e punto fermo della mediana interista.

(Sky Sport)

Leggi anche
