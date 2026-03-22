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Inter, le ultime verso la Fiorentina: Calhanoglu dal 1′. Carlos Augusto? Se non dovesse giocare…

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Le ultime in casa nerazzurra in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dopo le vittorie di Milan e Napoli, l'Inter è chiamata a dare risposte importanti questa sera contro la Fiorentina. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro e Bastoni, ma dall'altro lato recupera Hakan Calhanoglu. Il turco a Firenze tornerà ad occupare la posizione di play davanti la difesa, mentre Zielinski e Barella saranno le mezzali. In difesa ci sarà la conferma di Carlos Augusto al posto di Bastoni. Insieme al brasiliano agiranno Bisseck Akanji.

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"Questo il terzetto anti-Fiorentina, salvo sorprese; ma se non dovesse giocare il brasiliano, la soluzione più accreditata sarebbe quella che vedrebbe il ritorno di De Vrij in mezzo con Akanji spostato a sinistra", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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Sulle fasce spazio a Dimarco Dumfries. Davanti Pio Esposito Thuram condivideranno l’attacco per la diciassettesima volta in questa stagione.

(Gazzetta dello Sport)

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