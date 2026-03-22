Dopo le vittorie di Milan e Napoli, l'Inter è chiamata a dare risposte importanti questa sera contro la Fiorentina. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro e Bastoni, ma dall'altro lato recupera Hakan Calhanoglu. Il turco a Firenze tornerà ad occupare la posizione di play davanti la difesa, mentre Zielinski e Barella saranno le mezzali. In difesa ci sarà la conferma di Carlos Augusto al posto di Bastoni. Insieme al brasiliano agiranno Bisseck e Akanji.