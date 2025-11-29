Si avvicina la trasferta di Pisa e Cristian Chivu prepara diversi cambi rispetto a Madrid in casa Inter (ecco dove vedere il match in tv e streaming). La notizia principale è arrivata proprio nel pomeriggio: il forfait di Bonny causa sindrome influenzale, non è stato convocato dall'allenatore. Ma ecco le ultimissime da Sky Sport sulla probabile formazione nerazzurra.