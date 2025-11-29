FC Inter 1908
Sky – Formazione Inter, le ultimissime per Pisa: l’undici provato e i cambi rispetto a Madrid

Inter Chivu
Si avvicina la trasferta di Pisa e Cristian Chivu prepara diversi cambi rispetto a Madrid: ecco la probabile formazione dell'Inter
Si avvicina la trasferta di Pisa e Cristian Chivu prepara diversi cambi rispetto a Madrid in casa Inter (ecco dove vedere il match in tv e streaming). La notizia principale è arrivata proprio nel pomeriggio: il forfait di Bonny causa sindrome influenzale, non è stato convocato dall'allenatore. Ma ecco le ultimissime da Sky Sport sulla probabile formazione nerazzurra.

Pronto ancora Sommer in porta, mentre in difesa può tornare Acerbi: favorito lui su Bisseck, con Akanji e Bastoni pronti come braccetti. A centrocampo Barella, Calhanoglu e poi è atteso il ritorno dal 1' di Sucic come mezzala sinistra.

Confermato Dimarco sulla corsia mancina mentre a destra può avere una chance Luis Henrique, questa volta favorito su Carlos Augusto. In attacco pronta la coppia Thuram-Lautaro Martinez, con Pio Esposito come unica alternativa dalla panchina.

