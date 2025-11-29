Dopo due sconfitte consecutive, l'imperativo in casa Inter è vincere. I nerazzurri col Milan sono incappati nella quarta sconfitta in campionato, mentre in casa dell'Atletico è arrivata la prima sconfitta in Champions League. Ora la squadra di Chivu è attesa dalla trasferta di Pisa.
Domani i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Pisa. Le possibili scelte di formazione di Chivu
Come sottolinea Sky Sport, il tecnico nerazzurro è pronto a riproporre la coppia formata da Lautaro-Thuram dall'inizio, con Acerbi favorito al centro della difesa e Luis Henrique a destra per sostituire Dumfries. A centrocampo il ritorno di Sucic dal 1' con Zielinski che partirà dalla panchina pronto a entrare a gara in corso. Intanto torna tra i convocati Mkhitaryan che ha ormai smaltito l'infortunio rimediato nella gara contro il Napoli.
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez
