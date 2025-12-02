L'Inter riparte senza pause dopo la vittoria di Pisa e si rimette subito in marcia verso gli ottavi di Coppa Italia

Gianni Pampinella Redattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 20:46)

L'Inter riparte senza pause dopo la vittoria di Pisa e si rimette subito in marcia verso gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Chivu infatti ha messo nel mirino il Venezia, che domani arriva a San Siro per la sfida di coppa. Un appuntamento che apre una fase delicata della stagione nerazzurra e che, nelle intenzioni del tecnico, dovrebbe offrire spazio a un turnover ampio.

Tra i pali è atteso il ritorno di Josep Martinez, un mese dopo il grave incidente stradale in cui aveva perso la vita un uomo di 81 anni. Il portiere spagnolo ha ripreso gli allenamenti e potrebbe ritrovare il campo proprio in Coppa Italia. Tra gli altri, potrebbero trovare spazio anche Pio Esposito. Non solo, perché tra i più in forma nelle ultime partite è apparso anche Andy Diouf, entrato bene sia nel derby contro il Milan che nella sfida col Pisa.

E non è da escludere che possa giocare nuovamente nell'inedito ruolo sulla fascia destra, considerando il rendimento altalenante di Luis Henrique e le assenze forzate di Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Proprio l'olandese potrebbe tornare tra Como e Liverpool, mentre per l'ex Manchester United servirà ancora prudenza. Così come prudenza dovrebbe essere usata per Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese, che aveva saltato la trasferta toscana per la febbre, è guarito ma non si è allenato insieme ai compagni e al massimo potrebbe sedersi in panchina.

In mediana, inoltre, potrebbe anche esserci spazio per Stefan De Vrij e Davide Frattesi, entrambi a caccia di riscatto dopo il minutaggio ridotto delle ultime uscite, oltre ad Henrikh Mkhitaryan, fermatosi a Napoli dopo il discusso contatto con Di Lorenzo che aveva portato al rigore per gli azzurri. L'armeno è tornato a lavorare stabilmente con i compagni e potrebbe essere schierato dall'inizio per ritrovare minuti nelle gambe in vista di un calendario serratissimo. Dopo il Venezia infatti l'Inter dovrà affrontare, in poco più di dieci giorni, Como, Liverpool e Genoa: un trittico che costringerà Chivu a gestire energie e rotazioni con massima attenzione. L'obiettivo è arrivare al cuore della stagione con una rosa profonda e reattiva. E mai come ora, il contributo delle "seconde linee" potrà fare la differenza.