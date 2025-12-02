FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure…

ultimora

Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure…

Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure… - immagine 1
Oltre a Martinez, contro il Venezia, ci sarà abbondante spazio per le seconde linee, che consentiranno di riposarsi ad una serie di titolari
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"A meno di cambi di rotta, domani sera, contro il Venezia, Martinez tornerà a difendere la porta nerazzurra". Arriva l'ennesima conferma in merito, stavolta dal Corriere dello Sport: in Coppa Italia tornerà in campo il portiere spagnolo. Scrive il quotidiano: "Quest’anno ha già giocato contro Sassuolo e Cagliari. Da allora sono trascorsi poco più di due mesi. Ma, soprattutto, lo scorso 29 ottobre, l’ex-Genoa, guidando la sua vettura in direzione della Pinetina, ha investito e ucciso un disabile di 81 anni, che, con la sua sedia a rotelle elettrica, stando alle ricostruzioni, avrebbe invaso la carreggiata.

Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure…- immagine 2
Getty Images

Insomma, Martinez non avrebbe colpe per l’accaduto. È chiaro, però, che non è semplice affrontare e gestire una situazione del genere. L’estremo difensore non è stato convocato con la Fiorentina, la stessa sera dell’incidente, ma poi, oltre ad allenarsi regolarmente, si è sempre accomodato in panchina. Chivu, di recente, ha ammesso la necessità di stargli vicino e sostenerlo. L’attesa, dunque, sembra finita. E anche il ritorno in campo potrebbe aiutarlo a recuperare un altro po' di normalità.

Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure…- immagine 3
Getty Images

Per quanto riguarda il futuro, invece, ogni discorso è prematuro. Oltre a Martinez, contro il Venezia, ci sarà abbondante spazio per le seconde linee, che consentiranno di riposarsi ad una serie di titolari. Verso una maglia da titolare De Vrij, Luis Henrique (altra occasione per lui), Diouf e Frattesi. Almeno uno tra Bastoni e Dimarco riposerà. Ancora non è chiaro se Bonny farà in tempo a recuperare dopo l’attacco influenzale che gli ha fatto saltare la sfida con il Pisa. Probabile pure il ricorso a qualche giovane di Under 23 e Primavera".

Leggi anche
Inter-Como, Cruciani: “3-0, Bonny”. Zazzaroni: “Chivu non vince”....
Trevisani: “Collu? Allegri ha influito al 100%, ha fatto bene. Rosso e no rigore,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA