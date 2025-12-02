Oltre a Martinez, contro il Venezia, ci sarà abbondante spazio per le seconde linee, che consentiranno di riposarsi ad una serie di titolari

Marco Astori Redattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 12:46)

"A meno di cambi di rotta, domani sera, contro il Venezia, Martinez tornerà a difendere la porta nerazzurra". Arriva l'ennesima conferma in merito, stavolta dal Corriere dello Sport: in Coppa Italia tornerà in campo il portiere spagnolo. Scrive il quotidiano: "Quest’anno ha già giocato contro Sassuolo e Cagliari. Da allora sono trascorsi poco più di due mesi. Ma, soprattutto, lo scorso 29 ottobre, l’ex-Genoa, guidando la sua vettura in direzione della Pinetina, ha investito e ucciso un disabile di 81 anni, che, con la sua sedia a rotelle elettrica, stando alle ricostruzioni, avrebbe invaso la carreggiata.

Insomma, Martinez non avrebbe colpe per l’accaduto. È chiaro, però, che non è semplice affrontare e gestire una situazione del genere. L’estremo difensore non è stato convocato con la Fiorentina, la stessa sera dell’incidente, ma poi, oltre ad allenarsi regolarmente, si è sempre accomodato in panchina. Chivu, di recente, ha ammesso la necessità di stargli vicino e sostenerlo. L’attesa, dunque, sembra finita. E anche il ritorno in campo potrebbe aiutarlo a recuperare un altro po' di normalità.

Per quanto riguarda il futuro, invece, ogni discorso è prematuro. Oltre a Martinez, contro il Venezia, ci sarà abbondante spazio per le seconde linee, che consentiranno di riposarsi ad una serie di titolari. Verso una maglia da titolare De Vrij, Luis Henrique (altra occasione per lui), Diouf e Frattesi. Almeno uno tra Bastoni e Dimarco riposerà. Ancora non è chiaro se Bonny farà in tempo a recuperare dopo l’attacco influenzale che gli ha fatto saltare la sfida con il Pisa. Probabile pure il ricorso a qualche giovane di Under 23 e Primavera".