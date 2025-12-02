Archiviata la vittoria in campionato contro il Pisa, l'Inter è attesa dagli ottavi di Coppa Italia, a San Siro arriva il Venezia. In vista del tour de force che attende i nerazzurri, Cristian Chivu è pronto a operare un corposo turnover. Secondo quanto riporta Sky Sport, in porta possibile ritorno di Josep Martinez , davanti a lui chance anche per de Vrij con Bisseck e Carlos Augusto a completare il terzetto difensivo.

Diouf e Luis Henrique probabili esterni a tutto campo, il francese a destra e il brasiliano a sinistra, entrambi a piede invertito. Dubbio in avanti, con Thuram o Diouf in appoggio a Pio Esposito. Se così fosse, Luis Henrique giocherebbe a destra e a sinistra spazio per il giovane Cocchi.