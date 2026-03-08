FC Inter 1908
Sky – Milan-Inter, le probabili formazioni: Esposito-Bonny in attacco. A centrocampo…

Il mondo della Serie A (e non solo) si ferma per Milan-Inter, che mette in palio, oltre che il primato cittadino, una grossa fetta di scudetto
Il mondo della Serie A (e non solo) si ferma per Milan-Inter, che mette in palio, oltre che il primato cittadino, una grossa fetta di scudetto.

I rossoneri provano a tenere viva la fiammella tricolore, l'Inter ad ammazzare definitivamente il campionato. Il grosso dubbio, in casa nerazzurra, riguarda Marcus Thuram, che sta continuando con le terapie ma che al momento non dovrebbe essere della partita.

A far coppia con Pio Esposito, dunque, dovrebbe esserci Bonny, anche lui non al meglio. L'altro ballottaggio, a centrocampo, sembra essersi risolto in favore di Zielinski, che giocherà in cabina di regia al posto di Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan. Ecco le probabili formazioni:

