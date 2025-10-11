Italia a trazione anteriore, Gattuso vara il 4-2-4: in campo tre interisti

"Non è escluso che, quando stasera l’Italia entrerà in campo a Tallinn alle 21.45 locali, le possibilità di conquistare il primo posto saranno ormai ridotte a zero o quasi. Norvegia-Israele si gioca prima e, se finisce come dovrebbe finire, con il sesto successo consecutivo di Haaland e soci, non sarà poi l’Estonia, a ottobre a Oslo, a fermare una striscia incredibile per una squadra di seconda fascia. Italia-Norvegia a Roma, per loro, diventerà un’amichevole. Ma per noi no. Sono tutte finali, cominciando da stasera a Tallinn. Per cui meglio evitare di sapere che cosa succede altrove e concentrarsi sull’Estonia: per vincere larghi, confermare un secondo posto assolutamente alla portata ma minacciato da Israele, e costruire una squadra da playoff, la vera sfida che ci attende".

"Dal punto di vista tecnico-tattico il ct ha chiarito che Estonia e Israele richiederanno accortezze distinte. Stasera sarà 4-2-4 come a settembre, con due mediani (Barella-Tonali), due 9 (Kean-Retegui), la difesa titolare (Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco) e qualche dubbio sugli esterni chiamati a un lavoro indispensabile per i nuovi equilibri. A destra, tra Cambiaso e Spinazzola, equilibratori alla Politano, dovrebbe spuntarla a sorpresa Orsolini apprezzato in allenamento e sicuramente più offensivo. Sulla fascia sinistra Gattuso sta pensando a un laterale ancora più d’attacco: Zaccagni aveva fallito a Bergamo all’andata, sono in forte rialzo le quotazioni di Raspadori".