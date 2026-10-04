È stato nelle prime tre partite un punto saldo dell'attacco del (neo) CT Mancini. Contro la Turchia l'attaccante dell'Inter, Pìo Esposito, potrebbe andare in panchina. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano da Skysport che ha parlato della formazione probabile o quantomeno della squadra che nell'allenamento di rifinitura di oggi il mister ha provato.

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Confermatissimo Donnarumma in porta. E pure Bastoni in difesa: i due sono stati i migliori in campo della sfida contro la Francia. In difesa con l'interista, nel 4-3-3 del Mancio, giocheranno anche Di Lorenzo a destra, Ruggeri a sinistra e Mancini accanto al giocatore dell'Inter.

La formazione provata italia turchia mancini (Skysport)

Questa volta Barella dovrebbe partire dal primo minuto dopo l'esclusione nella gara di andata contro la Turchia (e la panchina contro la Francia). "Non ho nessuna rivincita da prendermi - ha detto il nerazzurro in queste ore - posso giocare o non giocare ma conta che l'Italia vinca e che torni l'entusiasmo che avevamo".

Con lui in mezzo al campo, Mancini ha provato Romano e Doumbia quindi Tonali e Frattesi partirebbero dalla panchina. L'attacco potrebbe essere proprio rivoluzionato. Se contro la Nazionale di Montella e quella di Zidane, il CT si era affidato ai fratelli Esposito, questa volta potrebbero rimanere entrambi fuori dall'undici titolare: nel tridente potrebbero giocare Vergara, Scamacca e Maldini.

Questa quindi la formazione probabile dell'Italia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

(Fonte: SS24)