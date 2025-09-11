FC Inter 1908
Sky – Juventus-Inter, la probabile formazione: sale Akanji, un dubbio in mezzo. E in attacco…

Sky – Juventus-Inter, la probabile formazione: sale Akanji, un dubbio in mezzo. E in attacco… - immagine 1
L'allenamento dell'Inter ad Appiano Gentile può aver lasciato qualche indizio sulle possibili scelte dell'allenatore nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Cristian Chivu non ha ancora testato la formazione che sabato pomeriggio sfiderà la Juventus allo Stadium nel primo big match della stagione. Lo farà con ogni probabilità domani, ma l'allenamento dell'Inter di questa mattina ad Appiano Gentile può comunque aver lasciato qualche indizio sulle possibili scelte dell'allenatore nerazzurro.

Sky – Juventus-Inter, la probabile formazione: sale Akanji, un dubbio in mezzo. E in attacco…- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riferisce Sky, infatti, in difesa salgono le quotazioni di Akanji che, nonostante abbia appena preso contatto con il mondo Inter, potrebbe partire titolare davanti a Sommer con Acerbi e Bastoni. Restano dei dubbi a centrocampo, dove c'è un ballottaggio Mkhitaryan-Sucic accanto a Barella e Calhanoglu. Senza contare che anche Diouf (sempre più dentro gli schemi dell'allenatore) e Frattesi (che sta sempre meglio e che presto sarà un'alternativa in più anche dall'inizio) crescono e diventano alternative sempre più credibili.

Sky – Juventus-Inter, la probabile formazione: sale Akanji, un dubbio in mezzo. E in attacco…- immagine 3
Getty Images

 

Pochi dubbi, invece, in attacco, dove Thuram e Lautaro, nonostante i tanti impegni (soprattutto di quest'ultimo) saranno quasi certamente la coppia d'attacco che sfiderà la Juventus.

(Fonte: Sky Sport)

