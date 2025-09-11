Secondo quanto riferisce Sky, infatti, in difesa salgono le quotazioni di Akanji che, nonostante abbia appena preso contatto con il mondo Inter, potrebbe partire titolare davanti a Sommer con Acerbi e Bastoni. Restano dei dubbi a centrocampo, dove c'è un ballottaggio Mkhitaryan-Sucic accanto a Barella e Calhanoglu. Senza contare che anche Diouf (sempre più dentro gli schemi dell'allenatore) e Frattesi (che sta sempre meglio e che presto sarà un'alternativa in più anche dall'inizio) crescono e diventano alternative sempre più credibili.