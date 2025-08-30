Ancora a San Siro, per confermare l'ottimo esordio contro il Torino e per confermare che i fantasmi del finale della scorsa stagione sono ormai alle spalle. L'Inter di Cristian Chivu affronta la seconda giornata di campionato al Meazza contro l'Udinese.
Inter-Udinese, le probabili formazioni: un solo cambio per Chivu, conferma Sucic
Ancora a San Siro, per confermare l'ottimo esordio contro il Torino. Un solo cambio per Chivu contro i granata
L'allenatore nerazzurro ripropone quasi in blocco la squadra che ha asfaltato i granata: unico cambio, Mkhitaryan fuori a vantaggio di Calhanoglu, che rientra dopo la squalifica e che si riprenderà dunque il suo posto in regia. Conferma per Sucic, che si sposterà e giocherà da mezzala sinistra, con Barella sull'altro lato. Ancora la ThuLa ovviamente in attacco. Ecco le probabili formazioni:
INTER (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.
UDINESE (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Davis, Bravo.
