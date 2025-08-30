Ancora a San Siro, per confermare l'ottimo esordio contro il Torino e per confermare che i fantasmi del finale della scorsa stagione sono ormai alle spalle. L'Inter di Cristian Chivu affronta la seconda giornata di campionato al Meazza contro l'Udinese.

L'allenatore nerazzurro ripropone quasi in blocco la squadra che ha asfaltato i granata: unico cambio, Mkhitaryan fuori a vantaggio di Calhanoglu, che rientra dopo la squalifica e che si riprenderà dunque il suo posto in regia. Conferma per Sucic, che si sposterà e giocherà da mezzala sinistra, con Barella sull'altro lato. Ancora la ThuLa ovviamente in attacco. Ecco le probabili formazioni: