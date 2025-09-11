E' consapevole dell'importanza della partita infinita e, per questo, nonostante voli transoceanici, vuole esserci a tutti i costi a Torino, da capitano vero. Lautaro Martinez è tornato in tempi record dall'Ecuador dopo gli impegni con l'Argentina e questa mattina era già presente ad Appiano Gentile per iniziare concretamente a lavorare sul campo in vista del derby d'Italia di sabato pomeriggio.
Come riferisce Sky Sport, l'attaccante dell'Inter ha svolto una seduta personalizzata di scarico, prima di tornare a lavorare insieme ai compagni (gruppo al completo a disposizione per Chivu) verso la Juventus. Ovviamente la condizione non può essere ottimale e i tanti spostamenti e impegni potrebbero farsi sentire, ma Lautaro vuole esserci e convincere Chivu a schierarlo anche a Torino.
Un atteggiamento da capitano vero, ancora una volta, per una partita che può regalare già prime, parziali sentenze.
(Fonte: Sky Sport)
