E' consapevole dell'importanza della partita infinita e, per questo, nonostante voli transoceanici, vuole esserci a tutti i costi a Torino

E' consapevole dell'importanza della partita infinita e, per questo, nonostante voli transoceanici, vuole esserci a tutti i costi a Torino, da capitano vero. Lautaro Martinez è tornato in tempi record dall'Ecuador dopo gli impegni con l'Argentina e questa mattina era già presente ad Appiano Gentile per iniziare concretamente a lavorare sul campo in vista del derby d'Italia di sabato pomeriggio.